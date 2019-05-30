شاهد.. عبدالله بهمن غاضب بسبب سوء نطق ليلة القدر: “صرنا علك بحلوق الناس”

عبر الممثل الكويتي عبدالله بهمن عن استيائه وغضبه بسبب سوء لفظ البعض لليلة القدر نقطها “ليلة الجدر”.

وقال عبدالله بهمن في فيديو تم تداوله بشكل واسع في الساعات الماضية: “ليلة القدر اسمها ليلة القدر تقول الجدر أهفك بالجدر على راسك لهان وستوب صرنا علك بحلوق الناس”.

وقد اتهم البعض عبدالله بهمن بالمبالغة في ردة فعله حيث قال احدهم: “شوف عزيزي لا تكبر الموضوع.. الجدر وله القدر… الدياي وله الدجاج.. الجنه وله الينه.. ترا كله واحد بس المعنى واصل… الذكي عزيزي الي ما يعق نفسه في مواضيع تافهه بس علشان اكون متواجد و متداول عند الناس و الناس تقعد تسولف عني..انا اشوف انكم كبرتوا ع هالسوالف.. 🙄” فيما ايد اخرون وجهة نظره حيث قال اخر: “والله انك صادق لا واذا تكلمو قالو محد يتحج كوييتي عدل انتم انتطقو الاحرف كويس وبعدين تكلمو”.