ضجت مواقع التواصل مؤخراً بمنشور ورد على حساب الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر على “سناب شاب”. وفيه أظهرت عدداً كبيراً من الأوراق النقدية وأرفقته بالتعليق: “هذا فيلتر يا جماعة”.

وأشار بعض الناشطين إلى أنها جنت هذا المال مقابل إحيائها إحدى الحفلات. وتعرضت الفنانة إثر هذا إلى موجة من الانتقادات على أحد الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

واعتبر عدد من المتابعين أنه من الخطأ أن يقوم المشاهير باستعراض ثرواتهم ومقتنياتهم فيما ركز آخرون على أنه مجرد فيلتر. ومما كتبه هؤلاء: “تعرفون الربطة ذي تقريباً 500 ألف على إيش عاد؟” و”فلتر ياربي والله فلتر” و”فلتر فلتر هدوا الوضع” و”250 ألف سعودي ليش اش بتغني ؟” و”هذا أكثر من 3 مليون أي حفل يجيب 3 مليون؟” و”وآخر شي تصرفهم فالبوتوكس ونفخ هالبراطم”.

ويشار إلى أن الفنانة اتهمت في وقت سابق بالإساءة إلى زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان. وهو ما ردت عليه وقالت في مقطع مصوّر نشرته على حسابها الخاص في “سناب شات” إن إجابتها على سؤال عن سبب عدم ظهورها في الصور برفقته فُهمت بطريقة خاطئة. وأضافت أنها كتبت: “شهرته كافية على ما أظن. الحين أعماله اللي تثبت”. وتابعت أنها تشعر بالفخر به وبإنجازاته المهنية، مع الإشارة إلى أنهما يشكّلان عائلة وأن كلاً منهما يحب الآخر.