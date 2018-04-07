ليلى اسكندر: لبسنا باروكة عملنا أزمة.. وناس عّم تنزل ألبومات ما حدا عّم يحكي فيا

كشفت الفنانة ​​ليلى اسكندر​​ ان اللوك الاشقر الذي ظهرت به مؤخرا ليس الا “باروك” احبت ان تضعه على رأسها الا ان حكي الصحافة عن الموضوع وبعض الانتقادات جعلها توضح وتسخر من البعض قائلة: “لبسنا باروكة عملنا أزمة بالصحافة والمواقع وناس عّم تنزل ألبومات وما حدا عّم يحكي فيا…سبحان الله .. والحمدالله لان هذا دليل نجاح ونجومية بس يا جماعة روقو ترى ماهي مستاهلة هالقد كلها باروكة والشعر لسه اسود …chill guys



وظهرت اسكندر في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة أحدثت صدمة لدى الجمهور.

حيث أعرب الكثيرون عن تفاجؤهم بلون شعرها الذي إعتمدته، فاختلفت الآراء بين معارض رأى أن اللون لا يليق بها ومشيد بخطوتها هذه.