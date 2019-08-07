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ليلى علوي بإطلالة مختلفة على البحر!

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ليلى علوي

ليلى علوي

نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام شاركت من خلالها جمهورها بأحدث إطلالة لها.

وتألقت ليلى علوي بإطلالة أنيقة على احد الشواطئ، مرتدية كاش مايوه بالألوان الصيفية الفاتحة المتداخلة مع بعضها البعض، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها مع مكياج خفيف.

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أنا بعشق البحر 💙🌊💕 #Laila_Eloui #ليلى_علوي

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يذكر ان ليلى علوي تعتبر واحدة من أيقونات الجمال في السينما المصرية، واستطاعت أن تحافظ على جمالها ورونقها رغم تقدمها في العمر.

وكانت ليلى علوي غابت عن السباق الرمضاني الماضي، وآخر مسلسل قدمته بعنوان (هي ودافنشي) شاركها في بطولته الفنان خالد الصاوي.

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