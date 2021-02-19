شاركت الفنانة السورية ليليا الأطرش متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث نشاطاتها السياحية وذلك أثناء زياتها الحالية لمدينة دبي.

وظهرت الممثلة السورية بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، برفقة الشيف التركي محمد بوراك أوزديمير وذلك في مطعمه الكائن في دبي والذي يدعى “CZN Burak” حيث بدا بصورة عفوية ومحتضناً إياها، مرتدياً الشيف ملابس الطبخ الخاصة، أما ليليا فقد ظهرت بـ “جينز ممزق”.

وأبدت ليليا الأطرش إعجابها بأداء الشيف حيث علقت على الصور التي نشرتها بالقول: “الوحيد يلي بشهدلو انو أشطر مني بالطبخ”، في إشارة منها إلى أنها من محبي ومجيدي الطبخ.

كما شاركت ليليا فيديو طريفا متداولا لها عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام، يوثق لحظة كتابة الشيف بوراك اسمها على وجبة حلويات تركية، ليخطئ في كتابة اسمها ويضعه “ليلى” بدلاً من “ليليا”، لتعلق على الفيديو بإيموشن مبتسم.

وفي السياق ذاته دائماً ما تشارك ليليا الأطرش متابعيها لحظات من داخل مطبخ منزلها، أثناء تنفيذها لبعض الطبخات وتتحدث باستمرار عن حبها للطبخ.

ولقي مطعم الشيف بوراك نجاحًا كبيرًا في دبي بالرغم من افتتاحه منذ فترة قصيرة، كما استضاف بوراك العديد من المشاهير حول العالم، من بينهم لاعب كرة القدم، كريستيانو رونالدو.

من جهة أخرى، كانت ليليا الأطرش قد أثارت الجدل بعد أن نشرت عبر صفحاتها مقطع فيديو على البحر من إحدى شواطئ دبي وهي ترقص على أغنية عمرو دياب “أماكن السهر” بدت فيه بإطلالة جريئة واستعانت بمقطع مناسب من الأغنية، حيث علقت على الفيديو بالقول: “عالبحر إن مشي الموج يهدى ويختشي”، وتلقت مجموعة من الانتقادات لظهورها بهذه الإطلالة، فيما أخذ البعض الآخر الموضوع بطرافة مستذكرين شخصيتها في باب الحارة، وكان من بين التعليقات، “اخ لو يشوفك عصام لابسة هيك”، “يا باطل وينو عصام”، “يا خسارة يا لطفية أيام باب الحارة ما كنت هيك”.

وفي تصريح خاص لإحدى الوسائل الإعلامية قالت ليليا إنها لم تتقصد إثارة الجدل، وأن أحد أصدقائها قام بتصويرها وأرسل لها الفيديو، وبعد أن شاهدته ونال إعجابها أحبت أن تشاركه للمتابعين، مضيفة أن الأمر لم يسبب لها الإزعاج مطلقاً، على العكس من ذلك تماماً، حيث أبدت سعادتها لكونها تصدرت محركات البحث بشيء إيجابي وغير مستفز، وخاصة في ظل الظروف الكئيبة التي يمر بها العالم، مضيفة بالقول: “ضحكت كتير لما ربطوا الموضوع بين لطفية وعصام بباب الحارة”.

وأكدت ليليا الأطرش أن سبب تواجدها في دبي هو لقضاء بعض الحاجات ولرؤية أصدقائها وبغرض السياحة في آن معاً وخاصة أن الطقس ملائم للنزهات بحسب وصفها.

يُذكر أن آخر أعمال ليليا الأطرش الجزء الثاني من مسلسل “الحرملك” تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق، ومن إنتاج مؤسسة كلاكيت للإعلام والإنتاج الفني، وعُرض في الموسم الرمضاني الفائت، وقدمت خلاله شخصية “عطر” كما شاركت في مسلسل “حركات بنات” بشخصية “سارة”.