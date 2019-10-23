الصفحة الرئيسية فن لينا الفيشاوي تفجر مفاجأة غير متوقعة.. وهذا ما قالته عن والدها

لينا الفيشاوي تفجر مفاجأة غير متوقعة.. وهذا ما قالته عن والدها

بواسطة -
0 2024
lina fishawi

تفاعلت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي على خاصية الستوريز على تطبيق إنستغرام، مع متابعيها الذين أصبحوا يحرصون على متابعة أخبارها بعد ظهورها على مواقع التواصل تنعى جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

واستقبلت لينا أسئلة مختلفة ‏منهم وردت عليها بطريقتها ومن ضمنها: “كيف تتغلبين على شعور فقدك لوالدك؟”، لتجيب لينا “أبي ليس ‏ميتاً”.‏

وفي سؤال آخر عن إمكانية عودتها لمصر مرة أخرى، أجابت لينا بمفاجأة لمتابعيها حيث أكدت أنها سوف تعود قريبًا، إلا أنها لم تحدد ‏الموعد الذي قد تعود فيه وأجابت “لا أعلم متى”.‏

وعن سؤال كيف هو الشعور عندما تولدين في عائلة من المشاهير؟، أجابت: “أنا لا أعلم، يمكنك سؤال والدي”.‏

يشار إلى أن لينا تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها، الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنكلترا.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.