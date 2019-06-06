ليندساي لوهان عارية بالكامل في احدث صورها.. ومتابعين يسألونها اين اسلامك؟

فاجأت النجمة الأميركية ليندسي لوهان متابعيها على انستغرام بعدما نشرت صورة جديدة لها بالابيض والاسود وهي عارية بالكامل.

فظهرت الممثلة المشهورة في جلسة تصوير مثيرة بحيث انحنت على يديها وركبتيها أمام الكاميرا بشكل مغر وكانت عارية تمامًا.

ولم ترتدِ ليندسي لوهان سوى زوج من الأحذية ذات الكعب العالي، وعلّقت على المنشور كاتبةً:” نمط حياة صحي”.

وقد اثارت صورة ليندسي لوهان الكثير من ردود الافعال بين متابعيها فمنهم من سألها “وماذا عن الحياة العقلية” فيما شبهها اخرون بمارلين مانرو وسألها البعض الاخر عن حقيقة اسلامها مع نشرها هذا النوع من الصور.

يذكر ان ليندسي لوهان كانت قد أثارت الجدل سابقا حيث انها قامت بحذف صورها عن انستغرام وكتبت حينها “السلام عليكم” كما ظهرت اكثر من مرة وهي تحمل القران الكريم.

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