مؤلف مصري شهير يهاجم عمرو دياب : ” تجربة فقيرة وامتداد لذوق عام راكد “

نشر السيناريست المصري ” عبد الرحيم كمال ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” هاجم من خلاله الفنان ” عمرو دياب ” والأعمال التي يقدمها متهما إياه بالفقر الفني .

فكتب قائلا : ” صراحة تاني وربنا يستر .. لست من جمهور الهضبة وأراه كتجربة بعد مرور قرابة الأربعين عاما تجربة تفتقر للرهافة الفنية وفقيرة إلى حد بعيد قامت على تنوع لحني يكاد لا يذكر وتكرر لحنين أو ثلاثة في أكثر من عشرات الأغنيات ” .

وتابع : ” تجربة تجلت فيها الحداثة في نوعية الآلات الموسيقية وليس في التيمات اللحنية فكانت رجعية في حقيقتها .. هناك بالطبع استثناءات في الرحلة نادرة مثل أغنية تملي معاك كانت أغنية مميزة وجيدة هو صوت لطيف .. غنى كلمات عادية بألحان مكررة وامتداد لذوق عام راكد .. ده رأي شخصي جدا في النهاية وغير متخصص ” .

وتفاعل الجمهور بشكل كبيرعلى المنشور مشيرين إلى أن الكثير أصبح يستغل الحديث عن عمرو دياب لإثارة الجدل وليصبحوا حديث السوشيال ميديا .. وعلق جمهور الهضبة على الرد عليه منهم من هاجمه ومنهم من احترم رأيه .