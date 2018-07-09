ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلاد حفيدها (صور)

نشرت الفنانة ماجدة الرومي عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صور جديدة لها مع حفيدها “يوري”، من أجواء الاحتفال بعيد ميلاده

وكانت آخر الحفلات التي أحيتها الفنانة، بالمملكة العربية السعودية في رأس السنة، وأقيم للنساء فقط

المصدر: vetogate.com

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vetogate.com : ماجدة الرومى تحتفل بعيد ميلاد حفيدها “يورى”