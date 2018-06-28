ماجد المصري يلجأ الى القضاء بسبب بطولة كأس العالم!

بعد ان انتشرت صورة للمثل المصري ​ماجد المصري​ مع لاعبي منتخب مصر ​محمد صلاح​ ورمضان صبحي وعبدالله السعيد قيل انها من بطولة كأس العالم الحالية، قدم محامي الممثل المصري ماجد المصري بدعوى قضائية للنائب العام وذلك لاثبات ان المصري لم يسافر الى روسيا مع بعثة الفنانين الذين تعرضوا لانتقادات واسعة بسبب سفرفهم على نفقة احدى الشركات فاعتبر البعض ان هذه الاموال كان من المفترض ان يتم صرفها لخدمة المنتخب بشكل اخر اضافة الى سغر الفنانين شتت اللاعبين .

اما حقيقة الصورة المنتشرة لماجد فهي تعود لعام 2017 عندما قام الممثل بزيارة معسكر المنتخب في برج العرب، والتقط خلالها هذه الصورة معهم.