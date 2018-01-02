مادونا وابنتها يثيران الجدل بهذه الصورة!
أثارت النجمة الأمريكية الشهيرة مادونا جدلًا كبيرًا هي وابنتها الكبرى ماريا لورديس بنشرها صورة جديدة لهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تظهر فيها “ماريا” بشكل مقزز.
وظهرت مادونا البالغة من العمر 59 عامًا وهي تضع يدها على وجه ابنتها بحب بينما ترفع “ماريا” يدها للخلف لتحتضن والدتها فيظهر شعر إبطيها بشكل مقزز ما أثار غضب جمهورها.
ياااااك القرف
ونحن شو ذنبنا يا نورت تحطي الصورة ولا كمان تعملي لها زوم🤢.
ما في أحلى من النظافة قال حرية جسدنا قال (هيدا إهمال ووسخ)..