ماذا تتخيلون هدية الـ1.5 مليون دولار التي إشتراها أوزجان دينيز لإبنه المنتظر؟...

ماذا تتخيلون هدية الـ1.5 مليون دولار التي إشتراها أوزجان دينيز لإبنه المنتظر؟ لن تصدقوا فن

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يبدو أن الممثل التركي ​أوزجان دينيز​ بدأ إحتفاله بولادة إبنه باكراً، وليس هذا هو المستغرب في الموضوع، بل الهدية التي إشتراها لإبنه المنتظر لا تصدق إن من حيث ماهيتها أو من حيث سعرها الخيالي.

فقد ذكر موقع “gecce” التركي أن دينيز إشترى فيلاً من منطقة “بياكوز” في إسطنبول بمبلغ وصل لحوالى الـ1.5 مليون دولار.

وأضاف الموقع أن هذه الفيلا اهداها دينيز لإبنه الذي لم يولد حتى الآن.

يشار إلى أن دينيز وحبيبته الممثلة التركية فايزة أطاقان التي تصغره بـ20 عاماً من المتوقع أن يستقبلا مولدهما في شباط/فبراير المقبل.

وكان كشف مؤخراً عن بدأ تحضيراته لحفل زفافهما المتوقع إقامته أواخر الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.