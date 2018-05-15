ماذا قالت بلقيس بعد ولادتها لطفلها الاول ؟

ردت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ برسالة مميزة، عقب ولادتها لطفلها الاول “تركي”، على طريقتها الخاصة.

ونشرت رسالة عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وقالت:” عجز لساني عن التعبير عن مدى فرحتي بحبكم وتباريككم..والله من كثر التباريك اللي من كل مكان بالعالم ما استطعت أرد على الكل وهذا دليل ذوقكم ومحبتكم..لا حرمني ولا خلاني الرب منكم وكل الشكر لاخواني واخواتي في المجال الفني والاعلامي..بوركتم جميعا والله يقدرني على رد الجميل “.

يذكر انّ أغنية “النفسية محتاجة” هي من آخر أعمالها. وهي من إحدى أغنيات ألبومها الأخير “أراهنكم”، كلمات تركي الشريف، وألحان فايز السعيد، وتوزيع سيروس، والكليب من إخراج سلطان العبد المحسن.