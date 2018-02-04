ماذا قال والد أشرقت احمد بعد فوز حمزة لبيض بلقب The Voice Kids؟

كتب أحمد السكندري، والد المتسابقة المصرية في برنامج The Voice Kids أشرقت أحمد ، في أول تعليق له على فايسبوك رسالة وجه من خلالها الشكر للقيمين على البرنامج وأكد فخره للمرحلة التي وصلت اليها ابنته.

وقال في التدوينة: “السفير المصري في لبنان يكرم اشرقت بعد العرض وقال لها مصر كلها فخوره بيكي .. ولكي عندي هديه مفاجأة”.

وأضاف: “تحيا مصر العظيمة وتحيا قيادتها السياسية الرشيدة التي ترعي وتكرم كل مبدعيها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله”.

وتابع: “لا استطيع وصف عشق الناس لأشرقت في جميع انحاء الوطن العربي. وهوه ده مكسب الفنان ورصيده الذي يعيش ويتألق به”.

وأكمل كلامه “قبل اليوم اكبر نسبه مشاهده لأشرقت على المواقع ومجموعهم 55 مليون”.

ومن بعدها تابع قائلاً: “(الاول) حمزه لبيض منجم دهب، (الثاني) اشرقت احمد بير بترول، و(الثالث) لوجي المسرحي منجم فضة، الف مليار مبروك للثلاثي والف مليار مبروك لكل من نال شرف المشاركة”.