ماذا كشف التشريح الطبي عن سبب وفاة وئام الدحماني؟

أظهر التشريح الطبي أن الفنانة المغربية الشابة وئام الدحماني توفيت جراء سكتة قلبية حادّة مفاجئة وفقا لما نقله موقع هسبرس المغربي عن سارة التعمارتي مديرة أعمال الراحلة.

وكانت صحيفة البيان التي تصدر في دبي كشفت أن الدحماني توفيت في فندق نوفوتيل البستان في أبوظبي وليس في دبي كما أشيع في بادئ الأمر.

وشكلت وفاة الدحماني التي لم يتجاوز عمرها الـ 34 عامًا صدمة للجمهور والوسط الفني .

وقالت التعمارتي إن “وئام كانت بصحة جيدة ولم تكن تعاني من أي مشكل، بل على العكس كنّا نضع التحضيرات الأخيرة لفيلمها (عشق) الذي كانت تعتزم تصويره بالمغرب بعد عيد الفطرـ وهو من بطولتها وإنتاجها الخاص”.

من ناحية اخرى، دفن مساء أمس الإثنين جثمان الدحماني في مقبرة بني ياس في أبوظبي، بحسب ماذكر أحد أفراد عائلتها في العاصمة الإماراتية.

وأقامت عائلة الراحلة مجلس عزاء في منزلهم بأبوظبي، وسط حالة من الصدمة والحزن على رحيل ابنتهم بشكل مفاجئ.

وزار السفير المغربي في الإمارات محمد أيت اوعلي برفقة عقيلته امس الإثنين، منزل الفنانة الراحلة وئام الدحماني، لتقديم التعازي وفقًا لموقع “اليوم 24” المغربي.