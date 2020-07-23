كشف الموسيقي وعازف العود المغربي ” خالد بدوي ” وهو صديق مقرب للفنان اللبناني ” مارسيل خليفة ” عن خضوع الأخير لعملية جراحية في القلب عقب أزمة صحية عانى خلالها من انسداد شرايين القلب .

وذلك من خلال منشور نشره خالد بدوي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” تضمن صورة لخليفة وهو يرقد على سرير في المشفى بمدينة سيدني في أستراليا عقب إجراء العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح .

وكتب في تعليقه عليها : ” انهض يا ثائر .. انهض وناضل.. يا من قلبه قمرٌ أحمر .. قلبه بستان .. فيه العوسج فيه الريحان.. انهض لتغني للفرح .. كل قلوب الناس تخفق وتهفو لشفائك صديقي مارسيل ” .

وتابع : ” سلامة قلبك المرهف الذي ينبض حبا ويفيض جمالا يا فنان القضايا الإنسانية العادلة .. الأصيل المتجدد ” .

كما نشر الفنان التشكيلي اللبناني ” شربل فارس ” نفس الصورة وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” سلامة قلبك صديقي العزيز مارسيل خليفة .. وأنت صاحب القلب الكبير الشفاف ” .

وأضاف : ” نحن بانتظار عودتك سالما معافى وعودة الإيقاع الجميل لنبضات القلب المرهف ” .

وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن مارسيل خليفة كان قد شعر بآلام في أعلى الصدر خلال ممارسته الرياضة وما لبث أن ازداد وهو ما دفعه إلى الاتصال بالطبيب الذي حوله إلى مستشفى متخصص بأمراض القلب .