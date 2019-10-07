ماريتا الحلاني ” باللون الأخضر ” بعد تعرضها لموقف محرج على المسرح

نشرت الفنانة اللبنانية ” ماريتا الحلاني ” إبنة الفنان ” عاصي الحلاني ” مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن تعرضها لموقف طريف ومحرج في نفس الوقت .

حيث ظهرت ماريتا في مقطع الفيديو وهي تغني وترقص أثناء تأديتها للأغنية الرسمية لبرنامج الأطفال ” Choice Awards ” في حفل خاص بقناة الأطفال ” نيكل أوديون ” .

وبينما تلقي التحية النهائية على الجمهور في ختام الحفل فوجئت بانفجار مادة ال ” slime ” خضراء اللون أمامها ليبلل جزءا من وجهها وملابسها وتسرع في الهروب إلى الخلف .

وكتبت ماريتا الحلاني في تعليقها على الفيديو ساخرة مما حدث قائلة : ” يا إلهي ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي ماريتا على مقطع الفيديو من خلال التعليقات والذي حقق أكثر من 300 ألف مشاهدة .