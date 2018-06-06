ماريتا الحلاني تتعرّض لإنتقادات واسعة بـ “البشت”.. فهل أساءت للزي التقليدي الخليجي؟

تعرّضت الفنانة ​ماريتا الحلاني​ إلى إنتقادات واسعة بعد نشرها صورة لأحدث إطلالاتها.

وظهرت الحلاني في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مرتدية ما يسمى “البشت” وهو زي تقليدي خليجي إضافةً إلى قصة شعرها القصيرة.

وما إن نشرتها حتى تلقت الكثير من التعليقات التي إنتقدت طريقة لبسها للـ”البشت” حيث إعتبر البعض أنها أساءت له وخاصة في رمضان، وأتت بعض التعليقات على الشكل التالي:” ترا البشت حلو بس لو لبستيه كامل كان أحلى”، “الجلابية ماتنلبس هيك، هيدا النوع من اللبس راقي ومحتشم. طريقة عرضك خطأ ومضحكة مع احترامي”.

ولم يتوقف الإنتقاد فقط على طريقة لبسها، بل هناك من إنتقد أيضاً قصة شعرها معتبرين أنها لا تليق بها قائلين:” كتير حلوة بس دعي لالله يطول شعرك بأقرب فترة ممكنة”، “وجهك بريء ليش هيك بتعملي بحالك”؟، “حبيبتي ماريتا شو قلك عقلك تقصي هيك قصة؟ كان الشعر الطويل رايحلك أكتر”.