مازن حايك يرد على إتهام نوال الكويتية للـMBC بعدم المهنية

بعدما اتهمت الفنانة نوال الكويتية قناة MBC بعدم المهنية والاحتراف بتعاملهم مع الفنانين، وذلك بعدما كانت تلقت دعوة من الادارة العليا للمشاركة ببرنامج “ذا فويس” ورحبت حينها بالمشاركة لكي تكون احد اعضاء لجنة تحكيم البرنامج، وتفاجأت بعدها بقرار إستبعادها، رد المتحدث الرسمي لقناة MBC ​مازن حايك​ على ​نوال الكويتية​ وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع لجنة مدربي برنامجThe Voice Kids بعد انتهاء الموسم الثاني منه.



حايك أشار الى أن الفنانة نوال الكويتية لم تعلم عودة الموسم الرابع من البرنامج من مواقع التواصل الإجتماعي، وأحد مدراء MBC أخبرها أننا مضطرون لاستكمال البرنامج كما هو، لأسباب تعاقدية مع الشركة صاحبة إنتاج البرنامج بالشرق الأوسط لعرض الموسم الرابع الذي تم تصويره بأحلام ومحمد حماقي وإليسا وعاصي الحلاني.

واضاف حايك: “عرضنا على نوال المشاركة في الموسم الخامس أو الانضمام إلى لجنة تحكيم “آراب أيدول”، وأكدنا أن اتهامها لـ MBC بعدم احترامها للنجوم ليس في محله، ونحن يدنا ممدودة لها خاصة وأن عقدها معنا غير مكتمل، وهو كان بمثابة مسودة تعاقد فقط ولم نبرم معها عقداً لإنتاج موسم جديد كبديل للموسم الرابع نتيجة حقوق الملكية الفكرية.