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ماغي بوغصن: “انا مسيحية وافتخر وزوجي مسلم وافتخر”

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ماغي بو غصن وجمال سنان

ماغي بو غصن وجمال سنان

أكّدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن على نضوج الشعب اللبناني وذلك بعد الاحداث التي شهدتها احد المناطق.

وغرّدت ماغي بو غضن عبر تويتر، فكتبت “لا شك من محاولة البعض من بناء المتاريس، ولا شك ان الشعب بنضوجه ووعيه الكامل لن يسمح لهم. خسئتم. مسيرة الورود والمحبة تتكلم في الشياح وعين الرمانة”.

وفي مثالٍ عن العيش المُشترك الّذي يجمع اللبنانين، تحدّثت ماغي بو غصن عن علاقتها بحماتها المسلمة قائلةً “أنا مسيحيّة وأفتخر. زوجي مسلم وأفتخر. حماتي ساكنة بالشياح. أي عائق بيمنعني أوصل لعندها حتى بوس ايدها بنتّفكن تنتيف”.

 

وختمت ماغي بو غصن سلسلة تغريداتها برسالة توعية جاء فيها: “صدى صراخ السلم والمحبّة أقوى بكثير من صدى الترهيب. يعني ضبّلي زندك وما تعرض عضلاتك بالتهديد بالقتل غرندايزر. ورجاءً، فيديوهات الفتنة ما بقا حدا ينشرها. كلنا مسؤولين بالنضج والمساعدة”.

يذكر ان ماغي بو غصن متزوجة من المنتج جمال سنان ولها منه ولد وبنت هما ريان ويارا.

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