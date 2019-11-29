ماغي بوغصن: “انا مسيحية وافتخر وزوجي مسلم وافتخر”

أكّدت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن على نضوج الشعب اللبناني وذلك بعد الاحداث التي شهدتها احد المناطق.

وغرّدت ماغي بو غضن عبر تويتر، فكتبت “لا شك من محاولة البعض من بناء المتاريس، ولا شك ان الشعب بنضوجه ووعيه الكامل لن يسمح لهم. خسئتم. مسيرة الورود والمحبة تتكلم في الشياح وعين الرمانة”.

لا شك من محاولة البعض من بناء المتاريس ولاااا شك ان الشعب بنضوجه ووعيه الكامل لن يسمح لهم. خسئتم. مسيرة الورود والمحبة تتكلم. الشياح عين الرمانة❤️ — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) November 27, 2019

وفي مثالٍ عن العيش المُشترك الّذي يجمع اللبنانين، تحدّثت ماغي بو غصن عن علاقتها بحماتها المسلمة قائلةً “أنا مسيحيّة وأفتخر. زوجي مسلم وأفتخر. حماتي ساكنة بالشياح. أي عائق بيمنعني أوصل لعندها حتى بوس ايدها بنتّفكن تنتيف”.

انا مسيحية وافتخر. زوجي مسلم وافتخر. حماتي ساكنة بالشياح. اَي عائق بيمنعني أوصل لعندا حتى بوس ايدا بنتفكن تنتيف👌 — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) November 27, 2019

وختمت ماغي بو غصن سلسلة تغريداتها برسالة توعية جاء فيها: “صدى صراخ السلم والمحبّة أقوى بكثير من صدى الترهيب. يعني ضبّلي زندك وما تعرض عضلاتك بالتهديد بالقتل غرندايزر. ورجاءً، فيديوهات الفتنة ما بقا حدا ينشرها. كلنا مسؤولين بالنضج والمساعدة”.

صدى صراخ السلم والمحبة اقوي بكثير من صدى الترهيب. يعني ضبلي زندك وما تعرض عضلاتك بالتهديد بالقتل غرندايزر. ورجاء فيديوهات الفتنة ما بقا حدا ينشرا. كلنا مسؤلين بالنضج والمساعدة 🙏رجاء — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) November 27, 2019

يذكر ان ماغي بو غصن متزوجة من المنتج جمال سنان ولها منه ولد وبنت هما ريان ويارا.