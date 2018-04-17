مايا حداد تسخر من لون حذاء صبا مبارك: “ملبقته على لون الـ Bra”… شاهد كيف ردت صبا!

سخرت منسقة الأزياء اللبنانية مايا حداد والفنان المصري ادوارد، عبر إحدى البرامج التلفزيونية ضمن فقرة بعنوان “شرطة الموضة ” الذي يُذاع عبر شاشة محطة أوربت، من لون حذاء الفنانة صبا مبارك.

وعرض البرنامج صورة للفنانة صبا مبارك بإطلالة كاجوال بسيطة وحذاء أحمر لتسأل مايا: “صبا مبارك شو بخصوص البوط” ليرد ادوارد: “بوط احمر اللون تحسي شاذ” لتتابع مايا قائلة: “يمكن ملبقته على الـ Bra وما حدا عارف” ليكمل ادواد “طب ما كانت طلعت بالـ Bra على طول بقى”.

بدورها ردت صبا مبارك على هذه السخرية عبر حسابها على تويتر بالقول: “هاد كيف لو لبست الأصفر، يا خسارة ما نَزَّلت الصيفي لسا “.

وتتابع في تغريدة اخرى: “جد ؟ 🤣 الله يجعلها اكبر المصايب، العالم بأيش مركزة و الدنيا قايمة قاعدة و هي مركزة إنّو حذائي (شاذ) ؟ #يا_فرحتي”.