شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها وهي ترتدي فستان بنقشة الـ “تايجر”.

وقد خطفت مايا دياب الانظار بهذه الاطلالة حيث حصدت الصورة عشرات الآلاف من الإعجابات ومئات التعليقات، وحرصت المذيعة المصرية رضوى الشربيني على كتابة تعليق على الصورة متغزلة بإطلالة مايا دياب الجديدة.

كما نشرت مايا دياب مقطع فيديو من كواليس جلسة التصوير ظهرت فيه برفقة مصمم الازياء اللبناني نيكولا جبران.

من ناحية اخرى، علقت مايا دياب على الاوضاع التي تمر بها لبنان بتغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “كل يوم منوعى فيه اكتر انو نحنا بلدنا الى الوراء سرّ..قلبي على لبنان وقلب المفروض يكونوا مسؤولين على الحجر.”.