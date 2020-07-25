نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مجموعة صورة صور جديدة لها جمعتها بعدد من اصدقائها المقربين والذين كان منهم المصمم الأزياء اللبناني ​نيكولا جبران والفنانة السورية اصالة والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

وعلقت مايا دياب على الصورة كاتبة هاتشاغات عن العائلة والحب والضحك في اشارة الى العلاقة القوية التي تربطها بأصدقائها.

يذكر ان اصالة كانت قد حلت مؤخرا ضيفة على نيكولا جبران خلال زيارتها الاخيرة الى لبنان لقضاء عطلتها في اول رحلة لها بعد عودة حركة الطيران.

وكانت أصالة علقت، فى وقت سابق علي صورتين لها مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، نشرتهما عبر حسابها على “إنستجرام” قائلة: “مايا هى وحدة منّ ناس ما فى منّهم كتير… كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه.. وروحها فرح، وشهمة وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها”.