عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن شكرها لدولة الامارات العربية المتحدة لاهتمامها بالفنانة القديرة سميرة توفيق التي تتلقى العلاج في احدى مستشفيات ابو ظبي.

وكتبت مايا دياب في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “بعرف إنو الست #سميرة_توفيق عم تتعالج حاليا بالإمارات العربية وتحديدا إمارة أبو ظبي. بشكر هالدولة اللي عمرها ما قصرت بحق الإنسان حتى لو ما كان إماراتي وهيدي رسالة من دولتنا إلنا حتى نعرف إنو رح نلجأ بآخرتنا لدولة بتحترمنا وبتهتم بصحتنا وحياتنا”.

بعرف إنو الست #سميرة_توفيق عم تتعالج حاليا بالإمارات العربية وتحديدا إمارة أبو ظبي. بشكر هالدولة اللي عمرها ما قصرت بحق الإنسان حتى لو ما كان إماراتي وهيدي رسالة من دولتنا إلنا حتى نعرف إنو رح نلجأ بآخرتنا لدولة بتحترمنا وبتهتم بصحتنا وحياتنا — Maya Diab (@mayadiab) July 22, 2020

يذكر ان الفنانة سميرة توفيق كانت قد خضعت منذ ايام لعملية قسطرة في القلب بمستشفى كليفلاند في ابوظبي، وقد طمأنت حينها ابنة شقيقتها لينا رضوان جمهور سميرة توفيق على صحتها ونشرت فيديوات عدّة من داخل المستشفى، مؤكدة أنّ خالتها تحظى بالعناية الطبية الأفضل وهي بألف خير: “اليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، وكذلك الممرضون والمشفى والجميع”.