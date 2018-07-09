مايسى ويليامز تودع Game of thrones بالدماء ونظرية “هى من فازت بالعرش الحديدى”

يتهافت الكثيرون على أى معلومات تقربهم من تفاصيل عرض الموسم الثامن والأخير من المسلسل الأشهر فى تاريخ التليفزيون Game of thrones، والمقرر طرحه فى أبريل العام المقبل على شبكة HBO

ونشرت الممثلة مايسى ويليامز صاحبة شخصية أريا ستارك، صورة لحذائها الملطخ بالدماء، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تودع فيه شخصيتها فى المسلسل والعمل الدرامى، مشيرة الى انتهاء مشاهدها فى العمل الدرامى الضخم

المصدر: youm7.com

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