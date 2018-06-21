ما الذي اكتشفته سميرة سعيد بعد بلوغها سنّ الخمسين!

روت الفنانة ​سميرة سعيد​ خلاصة مسيرتها الفنية الطويلة، وما اكتشفته بعد بلوغها سنّ الخمسين، اذ انها نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: “خواطر في العيد.. الذكاء منحة ربانية، ولكن هناك خبرات وملخصات من العصي أن تحصل عليها إلا بمرور الزمن، بأن تسلك اختيارك للنهاية حتى تحصل على نتيجة ما وتكتشف ما يناسبك وما لم يعد يليق بطاقتك ولا حتى يتماشى مع تقديرك لذاتك…النتيجة السعيدة عن حق هي أن تكبر ولا تشعر بالندم على اختياراتك السابقة، اليوم وكل يوم أضع رأسي على الوسادة وأنا أشعر براحة الضمير والهدوء تجاه اغلب اختياراتي السابقة، حينما بدأت مشواري المهني وجدت نفسي أمام قواعد لو اتبعتها لأخذت “Short Cut” لكل شيء ولكني وضعت تقديري لذاتي أولوية، عمري ما كنت نشيطة اجتماعيا أو وصولية أو تحكم المصالح معاييري في التعامل مع الناس ولَم أندم…لم أطمح للثراء ولَم أكن في حياتي مهووسة بالاكتناز رغم أني كأي إنسان أسعد بكل رزق.. ولَم أندم. دائما كان طموحي كبيرا بوصولي لمستويات عالمية لكني اكتفيت بما ممكن تحقيقه في زمني”.

واضافت: “بعد الخمسين اكتشفت أن ما فعلته هو الصواب.. لم أعدل شيئا في معاييري ولا قوانيني السرية ولكني اكتشفت فقط أنه ليس عليّ بذل كل الجهد لأحظى برضا الجميع.. لا أحد أصلا يحظى برضا الجميع.. صرت أشعر أن الزمن أقصر، ووقتي غالي جدًا ولا يجب تبذيره أو منحه إلا لمن يستحق”.