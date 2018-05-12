ما الذي سيفعله ماجد المصري في حال تخلت ابنته عن حجابها!

نفى الممثل المصري ​ماجد المصري​ في حوار ضمن برنامج “أنا وأنا” الاخبار التي اشيعت في الفترة الاخيرة انه غير راض عن ارتداء ابنته الحجاب مشيراً الى انه تأخر في تهنئتها لانه انتظر ان تصبح اكيدة من قرارها.

وقال ان ابنته ارتدت الحجاب في عمر صغير الا انه جلس معها واخبرها بأن هذه المرة ستكون بجدية ولا يمكنها ترك الحجاب مرة أخرى واكد انه في حال استغنت عن حجابها فانه سيحدث مشكلاً كبيراً ولن يتحدث معها مرة اخرى.

يذكر ان ماجد المصري قد شارك في مسلسل “الطوفان” وعرف نجاحاً كبيراً وهو من تأليف ​بشير الديك​، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة.