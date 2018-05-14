ما الذي كشفته المدرّبة الخاصة لـ كيم كارداشيان عن سبب شهرتها!!

كشفت ​ميليسا الكانتارا​، المدربة الخاصة بنجمة تلفزيون الواقع الأميركية ​كيم كارداشيان​، عن النظام التدريبي الذي تقوم به النجمة كل أسبوع، وعدد جلسات التدريب الخاصة بها في صالة الألعاب الرياضية.

وقالت ميليسا لمجلة “Women’s Health Magazine”: “على الرغم من أن برنامجها جنوني، إلا أنها مسؤولة بشكل كبير وتظهر دائماً نشاطاً في تدريباتها، إنها أفضل عميل ورياضي يمكن أن تقوم بتدريبه”.

وأضافت إن “كارداشيان تركز على تمرين المؤخرة في تمارينها وكذلك الأرداف، وهي أحد أسباب شهرتها، فهي تقوم بتمرين “الإسكوات” مرتين في الأسبوع الواحد، وتكون جلسة التمرين الواحدة لمدة ساعة ونصف أو ساعة و 45 دقيقة”.

وكانت كارداشيان قد كشفت سابقاً، أنها كانت تمارس الرياضة ست مرات في الأسبوع، حيث شكرت مدربهتا الشخصية التي ساعدتها كثيراً في الحصول على شكلها الجذاب، ففي نيسان الماضي إعترفت كارداشيان بأنها كانت أكثر سعادة مع جسدها بعد أن عملت مع ميليسا ألكانتارا، لأكثر من عام.