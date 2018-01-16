ما حقيقة ترشح سما المصري للانتخابات الرئاسية في مصر؟

ما حقيقة ترشح سما المصري للانتخابات الرئاسية في مصر؟ فن

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أثارت الفنانة المصرية سما المصري الجدل مؤخرا على خلفية تداول انباء عن ترشحها للانتخابات الرئاسية في مصر.

فقد كتبت سما عبر “إنستجرام”: “شعب مصر العظيم.. أعلن أنا الفنانة سما المصري الترشح لانتخابات الرئاسة 2018 وسوف أعلن عن برنامجي الانتخابي قريبًا.. حفظ الله مصر وشعبها وأهلها وجيشها وشرطتها”



كما نشرت صورة ساخرة من ترشحها وعلقت عليها: ” طيب القلش والسف دا عليا من اولها كده؟؟؟”.

هذا وقد لاقى هذا الموضوع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على بعض البرامج التلفزيونية.