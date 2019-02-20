ما حقيقة تطاول توم كروز بطريقة وقحة على ضباط البحرية الأميركية؟

لم يمر تصوير ​فيلم Top Gun​ للنجم العالمي ​توم كروز​ بشكل عادي خاصة وذلك بعدما تم اتهامه بالتطاول على بعض الضباط أثناء التصوير، وانتشرت تلك الأخبار بشكل كبير على مواقع عالمية.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اشارت الى ان أحد أعضاء الخدمة على متن السفينة زعم أن كروز كان غير مهذب مع أفراد الطاقم أثناء تصوير مشاهده، وأنه أغضب طاقم السفينة بتكبره.

في وقت نفى مسؤول في البحرية لم يفصح عن اسمه صحة تلك التقارير حيث اشار الى ان ما قيل عن تعامل كروز بطريقة وقحة مع البحارة على متن سفينة USS Theodore Roosevelt في سان دييغو، ليس دقيق.



بدوره ذكر أحد أفراد طاقم السفينة إن كروز أخبر الذين كانوا على متن السفينة ألا ينظروا إليه أو يلامسونه، وأوضح أن كروز تعامل بكرم ومهنية أثناء التصوير مع جميع البحارة.

الى ذلك أكد قائد سلاح البحرية لشبكة “إن بي سي” إن كروز تصرف بطريقة معاكسة تماماً للتقارير التي انتشرت مؤخراً، مضيفًا “أنه ربما أخطأ في تفسير الأوامر المتعلقة بالتفاعل المناسب مع النجوم وأولئك الذين يعملون في الفيلم، بعدم الاقتراب من الممثلين أثناء تصويرهم وعدم استخدام الهواتف المحمولة”.

يذكر ان فيلم “Top Gun” من المقرر عرضه في 26 من شهر حزيران/يونيو من عام 2020.