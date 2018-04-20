ما حقيقة عودة سامر المصري إلى باب الحارة؟

خلال اليومين الماضيين، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر احتمال عودة الممثل السوري ​سامر المصري​ إلى مسلسل “باب الحارة” بجزئه العاشر.

وعلم موقع الفن من مصادر داخل الشركة المنتجة، أن الخبر عار عن الصحة وبعيد عن الحقيقة، وعودة شخصية “​العكيد أبو شهاب​” مستبعدة تماماً، خصوصاً أنها ماتت مطلع الجزء الرابع، لكن المشكلة الأساسية تكمن بالمشاكل والخلافات بين الممثل المذكور والقائمين على العمل.

ولا ننسى أن المصري سافر الى خارج سوريا مع اندلاع الأزمة السورية، وربما لا يستطيع العودة إليها إلا بعفو تصدره حكومة البلاد.