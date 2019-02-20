ما علاقة أصالة وطارق العريان بالزواج السري بين أنغام وأحمد إبراهيم؟

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بالأمس بخبر زواج الفنانة المصرية ​أنغام​ من الموزع الموسيقي المصري ​أحمد إبراهيم​ لتبدأ عمليات البحث عن تفاصيل هذا الزواج السري.

وتبين أن زوجة إبراهيم الأولى وتدعى ياسمين عيسى، تربطها صلة قرابة بالفنانة السورية ​أصالة​، حيث أنها بنت شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة.

وكان مصدر مقرّب من الثنائي أشار أنه تزوج الثنائي قبل عدة أسابيع وسافرا بعدها الى الاراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، ثم انتقلا بعدها الى العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بالزواج، وقررا تأجيل الاعلان عن الخبر بعد اطلاق البوم أنغام الجديد “حالة خاصة جداً” فى الاسواق بعد غد الخميس والذي يتعاون فيه أحمد أبراهيم مع انغام خلال 6 أغاني كاملة من الألبوم كما أنه المشرف العام على تسجيل الاغاني بالكامل.

ومن المقرر أن تشهد الايام المقبلة اعلان الموزع أحمد إبراهيم انفصاله عن زوجته الاولى، قبل الاعلان عن زواجه من أنغام بشكل رسمي ليكون الاحتفال بالزواج وطرح الالبوم أيضاً خلال احياء حفل في الكويت بعد غد الخميس.