ما علاقة رباب عطوي بإيقاف سعيد الماروق في تشيكيا؟ فن

مواضيع مختارة

أوضح مكتب المحامي كامل صفا بصفته وكيلا عن المخرج اللبناني سعيد الماروق، أنه بتاريخ 9/1/2018 أوقف المخرج الماروق من قبل السلطات التشيكية لدى وصوله الى مطار براغ، بموجب مذكرة انتربول صادرة عن دولة الامارات العربية المتحدة بناء على ادعاء قضائي مقدم من المدعوة رباب عطوي التي كانت قد تقدمت بادعاء على الموكل في لبنان وقد صدر قرار باخلاء سبيله من قبل القضاء اللبناني منذ سنوات وما زالت الدعوى قيد النظر ولم يفصل فيها حتى الآن، لافتا الى أن قولها عبر الاعلام بانها كسبت الدعوى، هو قول يعكس تمنياتها وليس الحقيقة، وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء. وأوضح انه لا تجوز ملاحقة الموكل بنفس الفعل اكثر من مرة، وذلك وفقا للقانون، ويصبح توقيف الموكل امرا تعسفيا.

وأكد المكتب ان المخرج سعيد الماروق قد حمل بنجاحاته اسم بلده لبنان وساهم برفعه عاليا عبر انجازاته وابداعاته الفنية ولم تلتقط عدساته الا الصورة المنيرة له، وذلك بشهادة وثقة جمهوره اللبناني والعربي العريض، مناشدا الدولة اللبنانية مجتمعة، والرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس مؤسسة الانتربول الياس المر العمل والتحرك سريعا بالطلب الى السلطات التشيكية لاطلاق المخرج سعيد الماروق ووقف الظلم الذي يلحق به.

ودعا وسائل الاعلام الى التواصل معه قبل نشر اي خبر يتعلق بالموكل كي لا يساء الى سمعته عبر نشر اخبار غير دقيقة وحرصا على توخي الدقة، مع الاحتفاظ بحقوق الموكل بالملاحقة القضائية ضد كل من يتعرض لسمعته.

وتوجه من جمهور المخرج سعيد الماروق بالشكر لتضامنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن وسائل الاعلام التي تقف الى جانبه ومن كل من سأل وأعرب عن مساعدته سيما من محبيه في الوسط الفني.