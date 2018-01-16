ما هو السبب الذي أدى لتراجع كاظم الساهر عن إنسحابه من The...

ما هو السبب الذي أدى لتراجع كاظم الساهر عن إنسحابه من The Voice Kids!! فن

مواضيع مختارة

كشف الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ عن سبب عودته عن الإنسحاب من برنامج “​the voice kids​”، حيث قال إنه جاء بعدما غنّى أغنية “ما لي خلق” مع الأطفال.

وأضاف في حديث ل​مجلة لها​: “قدمت المساعدة لأعضاء فريقي في الموسم الأول، ونال كل مشترك فرصته وحاولت أن أسعدهم جميعاً، وبعدما تلقيت الدعم من بعض الأصدقاء وفريق MBC… كل هذه العوامل شجّعتني على العودة عن قرار الانسحاب من البرنامج”.

وأشار الساهر الى أنه “من خلال the Voice kids يتم التأسيس لجيل فني جديد نفتقر إليه حالياً، لهذا السبب ورغم التعب، تمسكت بالعودة إلى البرنامج، لأن (ذا فويس) الكبار أرهقني كثيراً، وكان من الصعب عليّ الإستمرار ستة أشهر في البرنامج ولذلك إعتذرت عنه”.