ما هي المفاجأة التي تحضرها مايا دياب لجمهورها؟-بالصورة

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجمهور فرحتها بنجاح أغنيتها الأخير “بعدو” من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة والكليب إخراج جاد شويري
ونشرت دياب عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وأرفقتها بتعليق قائلةً:” متل مابتعرفو الأصداء عن أغنية بعدو كانت إيجابية وأنا حابة شارككن هالنجاح، رح تعرفوا تفاصيل أكتر نهار الأربعاء عالساعة 3:15 بتوقيت بيروت
As you all know, #Ba3dou’s feedback has been so amazing and I want to celebrate this success with you. I’ve got an amazing announcement on WEDNESDAY at 3:15 pm Beirut Time that I want to share with you all! Stay tuned! متل ما بتعرفو، الأصداء عن أغنية #بعدو كانت ايجابية وانا حابة شاركن هالنجاح. رح تعرفو تفاصيل أكتر نهار الأربعاء عالساعة ٣:١٥ بتوقيت بيروت … انطروني #MayaDiab #مايا_دياب #بعدو #HuaweiP20Pro @huaweimobilelebanon @huaweimobilejordan
المصدر: elfann.com
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