ما هي المفاجأة التي تحضرها مايا دياب لجمهورها؟-بالصورة

شاركت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ الجمهور فرحتها بنجاح أغنيتها الأخير “بعدو” من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة والكليب إخراج جاد شويري

ونشرت دياب عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وأرفقتها بتعليق قائلةً:” متل مابتعرفو الأصداء عن أغنية بعدو كانت إيجابية وأنا حابة شارككن هالنجاح، رح تعرفوا تفاصيل أكتر نهار الأربعاء عالساعة 3:15 بتوقيت بيروت

المصدر: elfann.com

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