ما هي المفاجأة التي تحضرها مايا دياب لجمهورها؟-بالصورة

As you all know, #Ba3dou’s feedback has been so amazing and I want to celebrate this success with you. I’ve got an amazing announcement on WEDNESDAY at 3:15 pm Beirut Time that I want to share with you all! Stay tuned! متل ما بتعرفو، الأصداء عن أغنية #بعدو كانت ايجابية وانا حابة شاركن هالنجاح. رح تعرفو تفاصيل أكتر نهار الأربعاء عالساعة ٣:١٥ بتوقيت بيروت … انطروني #MayaDiab #مايا_دياب #بعدو #HuaweiP20Pro @huaweimobilelebanon @huaweimobilejordan

A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Jul 9, 2018 at 6:42am PDT