ما هي المفاجأة التي تعدها الملكة اليزابيت لـ ميغان ماركل في عيد ميلادها؟

حصلت دوقة ساسكس “ميغان ماركل”، على دعوة من الملكة إليزابيث الثانية، للمشاركة في مناسبة معدة خصيصا للاحتفال بعيد ميلادها الـ38 في قلعة بالمورال الفاخرة في إسكتلندا.

وطبقا لتصريحات الخبيرة الملكية “بيل دامبير”، فإن مثل هذه الدعوة الملكية تعد شرفا كبيرا لـ”ميغان”، التي تراها الملكة، امرأة جذابة وذكية.

وتعتقد “بيل” أن السبب وراء دعوة الملكة للاحتفال بيوم ميلاد دوقة ساسكس، الموافق 4 أغسطس المقبل، هو رغبة الملكة في توجيه بعض النصائح للأميرة، من أجل تعديل سلوكها أثناء الظهور بالمناسبات العامة، خاصة بعدما تعرضت لهجوم شديد، أثناء حضورها إحدى مباريات التنس في بطولة ويمبلدون الشهيرة، أخيرا.

وبالإضافة إلى الدعوة الملكية، للاحتفال في قلعة بالمورال، وهي المنزل المفضل للملكة وزوجها الأمير فيليب، فإن تقارير أخرى أشارت إلى أن الملكة حريصة على إعطاء ميغان هدية مميزة، مشيرة إلى أن فريق تقديم الطعام بالقصر، سيخبز كعكة للاحتفال الخاص بدوقة ساسكس، التي استقبلت طفلها الأول من زوجها الأمير هاري خلال شهر مايو الماضي.