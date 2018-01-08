ما هي الممنوعات في حفل محمد عبده بالسعودية! فن

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كشف الفنان ​محمد عبده​ أنه يستعد لإحياء حفل غنائي في السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الأمر الغريب كان الشروط التي وضعت للحفل مثل “الحضور بالزي الرسمي ولن يسمح بالدخول بالجينز أو الملابس الرياضية، كما منعت الرقص نهائياً للحفاظ على العادات والتقاليد، ومنعت التصوير، ويمنع دخول النساء والعائلات”.

هذه الشروط أثارت موجة من الانتقادات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأن البعض إعتبر أنها حرية شخصية الذهاب بزي رسمي أو بملابس رياضية إضافة الى ان الرقص للترفيه.