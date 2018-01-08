ما هي الممنوعات في حفل محمد عبده بالسعودية!
كشف الفنان محمد عبده أنه يستعد لإحياء حفل غنائي في السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الأمر الغريب كان الشروط التي وضعت للحفل مثل “الحضور بالزي الرسمي ولن يسمح بالدخول بالجينز أو الملابس الرياضية، كما منعت الرقص نهائياً للحفاظ على العادات والتقاليد، ومنعت التصوير، ويمنع دخول النساء والعائلات”.
هذه الشروط أثارت موجة من الانتقادات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأن البعض إعتبر أنها حرية شخصية الذهاب بزي رسمي أو بملابس رياضية إضافة الى ان الرقص للترفيه.
طيب وغنائك لترامب يالقيط حرام ولا حلال
بس قبل ماتحكم حلال ولا حرام لازم تعرف انو ترامب نازل فعس ودعس بال سعووود كلهم وهم ماعم يسترجوا يفتحوا تمهم بكلمة وكمان الداعم الرئيسي لأسرائيل ولاد العم
وهلأ حرام ولا حلال …
فعلاً انك زبااالة ………..