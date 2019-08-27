ما هي حقيقة زواج الراقصة جوهرة من رجل الأعمال “علاء حكيم”؟

أعلنت الراقصة الروسية جوهرة، أن حسابها على موقع “فايسبوك” تمت سرقته وأن هناك شخصاً انتحل شخصيتها، وذلك بعد نشر الصفحة منشوراً عن زواجها من رجل الأعمال “علاء حكيم”.



وكتبت جوهرة عبر خاصية الستوريز في حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”: “ازاي بتابعوا الحساب ده ومصدقينه.. هذا الحرامي لم يجد حتى الكتابة باللغة الإنجليزية كيف تصدقون أن هذا أنا”.

كما نشرت جوهرة صورة لحسابها الشخصي الوحيد على فايسبوك، مؤكدة أن هذا هو الحساب الوحيد لها، في حي ن أن صفحتها الأخرى يتابعها أكثر من نصف مليون شخص من بداية شهرتها في مصر، وتنشر عليها بشكل متتابع فيديوهات من حفلاتها ومن رحلاتها الشخصية وداخل منزلها.

ومن جانبه، نفى رجل الأعمال علاء حكيم الخبر عبر حسابه بموقع “فايسبوك”، قائلاً: “إن الأخبار المتداولة عن زواجى من الراقصة جوهرة مع احترامي وتقديري للجميع غير صحيحة”.