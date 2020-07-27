نشرت الفنانة المصرية ” عبير صبري ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من عطلتها الصيفية على شاطئ البحر .

واكتفت عبير صبري في تعليقها على الصورة بمجموعة من الوسوم التي ترمز إلى أجواء المصيف والبحر مثل الشمس والبحر .

وتفاعل المتابعون على الصورة الذين أشادوا بجمالها في تعليقاتهم .. إلا أن تلقت تعليقا من إحدى المتابعات تضمن دعوى سيئة لها .

فكتبت المتابعة في تعليقها : ” ربنا يكرمك بمرض خبيث ويهدك خالص ” .. لترد عبير صبري عليها غاضبة : ” ويجيب لك سرطان وعمى وشلل وتنقبري في جهنم ” .