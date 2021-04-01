كثيراً ما تلفت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار بإطلالاتها، وتتراوح الآراء في هذه الحالة بين الإعجاب والإنتقاد، وأخيرًا تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة من الصور التُقطت لأصالة على هامش لقاء أُجري معها عبر أثير إذاعة “إنرجي”.

وفور تداول الصور على مواقع السوشيال ميديا، لم تسلم الفنانة من السخرية الواسعة على إطلالتها وخصوصًا الحذاء الذي ارتدته، وجاء في تعليقات الصفحات الفنية المهتمة بالمشاهير على إنستجرام:” تلوث بصري والشوز لازم يحطوا بمتحف الفنيقيين”. كما عبّر الكثير من المتابعين عن استغرابهم هذا الخيار حيث رأوا أن ملابسها غريبة جداً، وسخر منها بعضهم مركّزين على حذائها ومشيرين إلى أنه كان بإمكانها أن تكون أكثر أناقةً.

ومما كُتب في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “ناقصها المكنسه لتطير” و”هي لوحدها اللي فاهما” و”شحاطة وتنورة ستي” و”ليش هيك بتلبسي يا أصالة مالك علاقة بالأناقة” و”آه يا أصالة.. لا علاقة لك بالأناقة” وأيضًا “شبشب مريم تبع لبنان تمشي على خطاها” وأيضًا “نفسي أفهم شو مشان وضعية الشحاطة والجوراب شو وضعو؟” وأيضًا “هي شحاطة ستك ولا شحاطة الحمام؟”.

وعلى جانب آخر، كشفت أصالة نصري خلال لقائها ببرنامج «عيشها بإنرجي» مع الإذاعيين وائل منصور ومنة عامر، في أول لقاء إذاعي لها مع محطة إنرجي، عن جزء من حياتها وسط أولادها، وقالت أصالة: «أنا بحب الطبخ جدا وخاصة لأولادي، وفي كل مرة أحب تقديم طريقة مختلفة وجديدة»، وتابعت: «أنا اخذ الأوسكار في دلع أولادي، فقمت بتربية أولادي جميعهم على الحب المبالغ فيه».

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ومن الناحية الفنية، كشفت أصالة أنها قررت التغيير الكامل في حياتها بعد ألبوم لا تستلم، وخلال الحلقة قدمت جزء من اغنيتها الجديدة شكرآ بشكل حصري، وعن التمثيل، كشفت عن انها اخذت قرار التمثيل وذلك بالتعاون مع المنتج الفنى محمد مشيش، معلنة رغبتها التمثيل باللهجة السورية.

وعن حفلتها، قالت أصالة: «عمري ما بكون دمى تقيل في كواليس الحفلات احرص على اخذ كل الطاقة الايجابية والحلوة قبل الحفلات من كل المحيطين، فأقف على المسرح بكل حماس وحب واستمتاع».

وتابعت: «قررت الانتشار بشكل كبير عما كنت عليه، وامشي الآن وراء حدثي، وأقدم في رمضان 2021 ثلاث تترات للمسلسلات ومنهم تتر مسلسل الفنانة دينا الشربيني، وتتر مسلسل الفنانة يسرا».