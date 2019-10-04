متابع يحرج حلا شيحة: لما أنت واثقة قوي كده من نفسك قافلة التعليقات ليه؟

نشرت الفنانة حلا شيحة على حسابها الخاص بإنستغرام، صورة لها وجهت فيها رسالة خاصة بها وأنها سعيدة لأنها أصبحت امرأة مستقلة، كما وجهت إلى النساء بشكل عام رسالة أكدت فيها أنهن يجب أن يكن قويات في مواجهة الحياة.

ورغم أنها كانت قد أغلقت التعليقات على كل صورها السابقة بعد الهجوم عليها من متابعيها بسبب إطلالاتها في مهرجان الجونة الأخير إلا أنها فتحت التعليقات في هذه الصورة لتتلقى هجوماً من الكثير من الجمهور، حيث قام أحد متابعيها بإحراجها بتوجيه سؤال في أحد التعليقات قائلاً: “لما أنتي واثقة فى نفسك بتقفلى comment ليه؟”، ولم تعلق حلا على تعليق متابعها.

وكانت حلا قد تألقت خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة، وظهرت بعدة فساتين مميزة جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تخلت عن حجابها وعادت للوسط الفني مؤخرًا، وعاودت الظهور والمشاركة في أعمال درامية، حيث ظهرت في مسلسل زلزال مع النجم محمد رمضان في شهر رمضان الماضي.