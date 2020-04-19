نشرت الفنانة المصرية ” بسمة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من طفولتها .

والتي ظهرت فيها من موقع التصوير خلال تسجيل عمل ياباني عن الحضارة المصرية .

وكتبت بسمة في تعليقها على الصور قائلة : ” أول مرة في حياتي أقف قدام كاميرا .. عيلة صغيرة لا فاهمة يعني إيه كاميرا ولا تصوير ولا عارفة مين الناس دول .. بس لحد النهاردة فاكرة اليوم ده ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصور والذين أشادوا في تعليقاتهم بجمال بسمة في طفولتها وجمال الصور .. ولكن جاء من بين التعليقات تعليقا لأحد المتابعين سخر من خلاله من عائلة بسمة .

حيث كتب قائلا : ” هما دول أهلك اليهود ” .. لترد عليه بسمة : ” هما صناع أفلام تسجيلية من اليابان .. ولو كانوا أهلي اليهود هكون فخورة جدا على فكرة ” .

يذكر أن بسمة كانت قد صرحت من قبل بأن جدها لأمها ويدعى ” يوسف درويش ” يهودي الديانة وإنها فخورة بذلك وأكدت على إنه كان ضد الصهيونية .