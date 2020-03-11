متابع يشبه عمرو سعد بمطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” .. كيف رد عليه ؟

نشر الفنان المصري ” عمرو سعد ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له بإطلالة أثارت الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر عمرو سعد في الصورة بإطلالة مختلفة وشكل غريب عما اعتاد عليه الجمهور .

مما عرضه إلى الانتقادات من جانب المتابعين الذين أبدوا إنزعاجهم من مظهره وانتقدوا تلك الإطلالة المختلفة عنه .. إلا أن عمرو سعد عبر عن ارتياحه لهذه النوعية من الملابس .

ومن بين تعليقات المتابعين التي انتقدته جاء تعليق ساخرا منه : ” إيه ده هو أنت قلبت حمو بيكا في نفسك كده ليه ؟ ” .. ليرد عمرو ‏سعد قائلا : ” هو حمو بيكا وحش ” .