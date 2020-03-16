متابع يهاجم مصطفى قمر بسبب نعيه للشاعر ” سامح العجمي ” : ” كتب أغاني ألهت الشباب عن ذكر الله والصلاة والمفروض تتعظ وتمسح أغانيك “

نشر الفنان المصري ” مصطفى قمر ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا نعى من خلاله رحيل صديقه الشاعر ” سامح العجمي ” الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي .

وطالب مصطفى قمر من متابعيه الدعاء للشاعر الراحل بالرحمة والمغفرة وتفاعل المتابعون على المنشور بالتعليقات التي تتضمن دعوات لسامح العجمي .

ولكن جاء من بين التعليقات هجوم من أحد المتابعين الذي انتقد فيه كتابة سامح العجمي للأغاني والتي تلهي عن ذكر الله والصلاة .. فكتب في تعليقه قائلا : ” بص يا ‏مصطفى إحنا هنقول الحقيقة ومتزعلش .. أنا بدعي إن ربنا يغفر له ويعفو عنه من الذنوب اللي ارتكبها من كتابة أغاني أنت غنيتها ‏وغيرك ” .

وتابع : ” ألهت آلاف الشباب والبنات خصوصا المسلم وأنا واحد منهم عن ذكر الله والصلاة وخليتهم يتلهوا بقى في بنت بتحب ولد ‏بتفكر فيه ولا ولد بيحب بنت يفكر فيها لما يسمع الأغاني والكلمات دي .. ‏دي حرام شرعا ” .

وأضاف : ” إنت رحت دفنته وكتبت كلام طويل كده ملوش معنى بصيت على حميد والسرخولجي وزايد ‏كتاب الأغاني وبقية المطربين المفروض تتعظ ليوم زي دا وتستعد ليه وتمسح أغانيك اللي بتشيل ليها سيئات كل ما واحد يسمعها ‏وتتوب إنت وكل الفرقة .. وربنا يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين ” .

وهو الأمر الذي دفع مصطفى قمر للرد عليه فكتب : ” ربنا يهديك يا رب إنت يا عيني فاهم دينك غلط .. ربنا يتولاك بقى أنت محتاج تفهم دينك ‏كويس لا حول ولا قوة إلا بالله ” .