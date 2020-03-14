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متابع يهاجم هنا الزاهد : ” بطلو تصنع ” .. والأخيرة ترد : ” حضرتك أحول “

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نشرت الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة طالبت من خلالها المتابعين بفتح أبواب منازلهم للقطط والكلاب لحمايتهم من مياه الأمطار في ظل الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين .

فكتبت قائلة : ” افتحوا أبواب العماير عشان الكلاب والقطط يستخبوا فيها ” .

ليرد أحد المتابعين مهاجمها هنا الزاهد في تعليق له قائلا : ” وبالنسبة يا هانم للناس الغلابة اللي مالية البلد وبتفرش كراتين وتنام تحت البلكونات ملفتوش نظرك ؟ .. بطلوا تصنع بقى ” .

الأمر الذي أزعج هنا ودفعها للرد عليه فقالت : ” وبالنسبة إن حضرتك أحول ومشوفتش التويتة اللي بعديها ” .

حيث كانت هنا الزاهد قد كتبت تغريدة أيضا تحث من خلالها على مساعدة الناس الموجودين بالشوارع فكتبت : ” ياريت اللي ينزل من البيت لأي ظرف ياخد معاه بطانيات عشان في ناس ميتة من البرد في الشارع .. ربنا يكرمكوا ” .

 

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