قامت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” منذ عدة أيام بنشر صور ورسائل لبعض الأشخاص الذين تعرضوا لها بالتحرش اللفظي عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وذلك في حملة منها لمحاربة التحرش والمتحرشين والتأكيد على ضرورة وضع حد لهم ومعاقبتهم .

لتتلقى رانيا يوسف رسالة من أحد المتحرشين التي كانت وقد سبقت نشر صورة له وهو يعتذر منها ويطلب السماح .

فجاء في رسالته التي نشرتها رانيا يوسف عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” أستاذة رانيا أرجوكي اقبلي اعتذاري وأنا متأسف جدا لحضرتك بس أرجوكي أنا بيتي هيتخرب أرجوكي اقبلي اعتذاري ” .

وتابع : ” أنا آسف جدا لحضرتك .. أستاذة رانيا جوازتي هتبوظ بعد ما تعبت علشانها أرجوكي ربنا يسترها عليكي ” .

لترد رانيا يوسف في تعليقها على هذه الرسالة : ” مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر وإحنا بنقبل الاعتذار .. والحمد لله إن الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها ” .