متسابقة “ذا فويس” تحمّل MBC وأحلام مسؤولية خروجها من البرنامج

في اول تعليق لها بعد خروجها من “ذا فويس”، اثارت المتسابقة اليمنية ​سهى المصري​ ضجة بسبب ما صرحت به واعتبره البعض ادلاء واضحاً بما يحصل في كواليس برنامج “ذا فويس” فكتبت عبر صفحتها: “وداعًا لاختيارات الـMBC.. ومرحبًا لاختياراتكم يا أحباب”.

وبعبارة “اختيارات الـ mbc”، سلطت الضوء على فكرة اساسية وهي ان الأم بي سي تختار كل شيء.

كما حمّلت المشتركة اليمنية بطريقة غير مباشرة، الفنانة ​احلام​ مسؤولية خروجها من “ذا فويس” حين لامها الجمهور على اختيارها السيء للأغاني التي سببت خروجها فردت على المتابعين ان الأغاني ليست من اختيارها وان اختيارها كان في مرحلة “الصوت وبس”.