“مجموعة من عمليات التجميل والنحت والشفط”.. هجوم على فاشينيستا عربية وهي ترد

نشرت الفاشينيستا التونسية المقيمة في الكويت والمعروفة باسم مودل شادن على حسابها على تطبيق “إنستغرام” صورة لها وأرفقتها بالتعليق: “كلمة تختصر شادن بالنسبه لكم؟ أبدعوا خل أشوف”.

وأطلق هذا موجة من التعليقات التي أشاد بعضها بجمالها وتميز إطلالاتها. إلا أنها واجهت رغم هذا بعض الانتقادات اللاذعة.

وكتبت إحدى المتابعات: “مجموعة من عمليات التجميل والنحت والشفط”. ولم يكن من المودل إلا أن ردت متحدية: “بتموتين يا حرام. ولا عملية تجميل مسوية ولا شفط ولا نحت”.

وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي استعادت الجدل على تطبيق الصور والفيديوهات وانقسم المتابعون بين مؤيد لشادن وبين موافق على وجهة نظر المتابعة.