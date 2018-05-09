مجنون صافيناز يهدد بالمخدرات للمرة الثانية.. والشرطة تتدخل‎

للمرة الثانية على التوالي خلال عشرة ايام كشفت مصادر أمنية مصرية أن إدارة شرطة النجدة في محافظة القليوبية في مصر تلقت بلاغاً من شخص يدعي أنه معجب بالراقصة ​صافيناز​ وهدد بنسف “كوبري” القناطر في مصر.

وفي التفاصيل فقد عرف المجهول عن نفسه بإسم “أحمد السبكي” وأنه سيفجر كوبر القناطر، وطلب في اتصاله هذه المرة “حشيش مخدر” وأقراص مخدرة “ترامادول” وكيلو من لحم الكباب، لافتاً أنه سيتصل مرة أخرى ليخبر الشرطة بمكان ترك طلباته، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه أجهزة الأمن جهودها لضبطه.

يذكر ان الشرطة المصرية كانت قد تلقت قبل أيام اتصالاً من شخص مجهول هدد ايضاً بتفجير كوبري القناطر وبعد البحث تبين ان البلاغ كاذب.