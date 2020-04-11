أجرى المحامي ” مجبل الشريكة ” الوكيل القانوني للفنانة الكويتية ” حياة الفهد ” مداخلة هاتفية لقناة ” atv الكويت ” والذي تحدث من خلالها عن الأسباب التي دفعتها للجوء إلى القضاء لمواجهة المسيئين لها عقب تصريحاتها الأخيرة عن ترحيل الوافدين من الكويت في ظل انتشار فيروس كورونا .

وأكد مجبل الشريكة على أن حياة الفهد لم تضطر إلى اللجوء للقضاء إلا بعد أن تعرضت للسباب والطعن في دينها وعرضها .

فقال : ” كان الأجدر في من سب أو شتم أو طعن في هذه الفنانة الكبيرة أن يلجأ للقضاء لأننا لسنا في غابة ولكن في بلد قانون ” .

وأشار إلى أن كلام الفنانة الكويتية كان كلاما عاما ولم تسئ إلى أحد بعينه ولكنها وجهة نظر ورأي كفله لها الدستور في حق التعبير عنه قائلا : ” الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين .. ويكفي للمحكمة أن تشكك في صحة الاتهام لتقضي للمتهم بالبراءة ” .

وأضاف : ” ما صرحت به أم سوزان انتفى به ركن العلانية ولا يوجد به قصد جنائي ولم تحدد شخصا بعينه .. والكلام الذي قالته هو مجاز وهي ما قالت شيء هي تحدثت عن تجار الإقامات والعمالة السائبة اللي اليوم شفناهم وإن بسبب وجودهم مو قادرين نجيب عيالنا إلى الكويت ” .